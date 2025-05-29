Adapazarı Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Geometriciler Derneği iş birliğiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen ADAMAT Matematik Olimpiyatları'nın ödül töreni, Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Gelenekselleşen ADAMAT’a bu yıl; İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl toplam 198 okuldan 792 öğrenci başvurdu. 12 Nisan’da yapılan birinci aşama sınavının ardından 70 öğrenci, 10 Mayıs’taki ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı. Olimpiyat soruları Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından hazırlandı. Süreç boyunca akademik rehberlik ve değerlendirme desteği verildi. Ödül töreninde aşamaları başarıyla tamamlayan öğrencilere, öğrencilerin danışman öğretmenlerine ve okullara ödülleri takdim edildi.

“ADAMAT” BİLİMSEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİR FIRSATTIR

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş konuşmasında, kitapçık ve ödüller dahil tüm sürece katkı ve desteklerinden dolayı Adapazarı Belediyesine teşekkür etti. Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 7. ADAMAT Matematik Olimpiyatları’nda yalnızca bir yarışma değil; akıl, sabır ve emeğin ürünü olan bir sürecin taçlandırıldığını vurguladı. Bakırtaş; ADAMAT’ın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öz güvenlerinin artırılması ve akademik başarılarının desteklenmesi hedeflerinin somut bir örneği olduğunu ifade etti. Olimpiyatlara katılım sağlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, yalnızca matematik sorularını değil, kendi sınırlarını da aşma çabası içinde olduklarının altını çizen Bakırtaş, bu süreçte emeği geçen öğretmenlere, ailelere, akademisyenlere, Geometriciler Derneği’ne, yerel yönetimlere ve tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

BİREYSEL KATEGORİDE VE OKUL KATEGORİSİNDE ÖDÜL KAZANANLAR

Bireysel Kategoride Birinciler:

İlkokul: Rüzgar Eray Kukal (Yazlık İlkokulu) – Danışmanı: Kübra Öztürk

Ortaokul: Oğuz Kaan Özkan (Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu) – Danışmanı: Günay Sözer

Lise: Efe Furkan Kocabaş (Adapazarı Özel Şahin Anadolu Lisesi) – Danışmanı: Mustafa Kobyaoğlu

Okul Kategorisi Birincileri:

İlkokul: Osmanbey İlkokulu

Ortaokul: Özel Beşsekiz Ortaokulu

Lise: 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

Bireysel Kategoride İkinciler:

İlkokul: Osmanbey İlkokulu’ndan Ömer Asaf Kartal ve Danışman Öğretmeni: Fatih Akar

Ortaokul: Özel Sakarya İlke Ortaokulu’ndan Alperen Işık ve Danışman Öğretmeni: Dilara Ergezen

Lise: Sakarya Anadolu Lisesi ‘Nden Eymen Kala ve Danışman Öğretmeni: Mürüvvet Dilek Aydın

Okul Kategorisinde İkinciler:

İlkokul: Nevruz Banoğlu İlkokulu

Ortaokul: Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu

Lise: Sakarya Anadolu Lisesi

Bireysel Kategoride Üçüncüler:

İlkokul: Kazımpaşa İlkokulu’ndan Muhammed Efe Bakır ve Danışman Öğretmeni: Şükriye Bozbaş

Ortaokul: Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu’ndan Öykü Bölükbaşı ve Danışman Öğretmeni: Nurdan Boyacıoğlu Alan

Lise: 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi‘Nden İbrahim Yiğit Kaya ve Danışman Öğretmeni: Recep Mutlu

Okul Kategorisinde Üçüncüler:

İlkokul: Yazlık İlkokulu

Ortaokul: Özel Sakarya İlke Ortaokulu

Lise: Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi