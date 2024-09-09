Başrollerinde Mehmet Polat, Göçe Özyol ve Ekim Mağden’in yer aldığı gerilim-fantastik türündeki İzliyorlar filmi 13 Eylül’de sinemaseverler ile buluşacak. İSTANBUL (İGFA) - Adaş, Nine geri Dönmüş ve Karaca Tozu başlıkları ile üç ayrı öyküden oluşan İzliyorlar filmi, seyircileri gerçek ile hayal arasında bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanıyla taşıdığı gerilim unsurunu gözler önüne seren ve merak uyandıran filmin başrollerini Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden paylaşıyor. Ödüllü yönetmen İman Tahsin tarafından çekilen filmin kadrosunda; Buket Kurtez, Gülay Özden, Burcu Almeman, Meriç Başaran, Yaren Bozkuş gibi isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Halakoei Film Barış Kaya’nın üstlendiği film, seyircide yüzeysel bir gerilim ya da heyecan yaratmayı değil; uzun süre akıllarda kalan bir his bırakmayı hedefliyor.

Gerilimi ve fantastik öğeleri harmanladığı sıra dışı hikayesi ve anlatım dili ile dikkat çeken İzliyorlar filmi, 13 Eylül’de sinemaseverler ile buluşacak.