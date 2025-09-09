İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Balçova’daki saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı. Saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27’ye çıktı.

Cenaze törenleri bugün

Öte yandan meydana gelen saldırıda şehit düşen polisler için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ın naaşı ise Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek.