İzmir'in Bergama ilçesinde anız yakılması sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Yukarıbey ile Hacıhamzalar mahallelerinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan yoğun müdahalenin yapıldığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı yangın tankerlerinin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

Terzihaliller, Göbeller, Aşağıcuma ve Karaveliler mahalle muhtarları ve gönüllüleri de tankerlerin sahada etkin kullanılmasına destek verdi. Yangında yaklaşık 16 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Yangın bölgesinde tekrar alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.