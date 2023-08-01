İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hafta sonunda Çeşme Ildır, Kemalpaşa, Güzelbahçe, Urla İçmeler, Menderes ve Ödemiş'teki 6 yangına müdahale etti. İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, yeniden aşırı sıcakların beklendiğini ifade ederek “Yangını görür görmez müdahalenin en etkin şekilde yapılabilmesi adına 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattının aranması gerekiyor. Adres de tam verilmeli” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri hafta sonu kentin 6 noktasında çıkan orman yangınlarına müdahale etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çeşme Ildır, Kemalpaşa, Güzelbahçe, Urla İçmeler, Menderes ve Ödemiş'teki yangınları söndürdü.

İzmir İtfaiyesi 360 personel, 284 yangın ve kurtarma aracı ile İzmir genelinde yangın ve kurtarma hizmetini yerine getirirken 8 ev, 2 fabrika, 1 işyeri, 1 kamu binası, 7 araç, 80 otluk alan, 19 çöp ve diğer alanlardaki yangınla mücadele edildi.

Kurtarma çalışmalarıyla beraber toplamda 141 noktada itfaiye personeli teyakkuzdaydı. Orman yangınlarında Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, İZSU ve İZBETON'dan su tankeri takviyesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan greyder desteği alındı.

Vatandaşlara uyarı Yaz mevsiminde orman yangınlarının artmasına değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Orman yangınlarının büyük kısmı insan kaynaklı. Dikkatsizlik, ihmal ve kasıt gibi nedenler öne çıkıyor. Sönmemiş sigara izmariti, çakmak, deodorant, sprey boya gibi kimyasallar, kontrolsüz anız yakmaları, şişe ve camlar ile mangal atıklarının söndürülmeden bırakılması büyük bir sorun teşkil ediyor” dedi.

Sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla daha çok dikkate ihtiyaç olacağını belirten Derse, “Yangını görür görmez müdahalenin en etkin şekilde yapılabilmesi adına 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattının aranması gerekiyor. Adres de tam ve net verilmeli” ifadelerini kullandı.