1996 yılında kurulan ve aynı yıl ilk ihracatını Ukrayna’ya gerçekleştirerek globalleşme yolculuğuna başlayan Çilek, yıllar içinde 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak uluslararası pazarda güçlü bir yer edindi. Malta’da açtığı ilk franchise mağazasından bugüne, her üç tırından birini yurt dışına gönderen Çilek, dünya çapında genişleyen lojistik altyapısı sayesinde ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

ABD, Japonya, Almanya, Suudi Arabistan, Avustralya, Arjantin ve şimdi de Martinik… Çilek’in her yeni pazara girişi, çocuklara özel oda konseptini dünya genelinde daha fazla aileyle buluşturma hedefinin bir yansıması.

Tasarım anlayışında doğu ve batı kültürlerinin estetik ve fonksiyonel değerlerini harmanlayan Çilek, geleneksel ve modern çizgileri başarıyla sentezleyerek her coğrafyada ailelerin beğenisini kazanıyor. Martinik’teki varlığıyla bu estetik anlayışı yeni bir pazara taşıyan marka, kalite ve güvenlik önceliğiyle bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarı hedefliyor.

Bu yeni adım, Çilek’in dünya genelindeki marka bilinirliğini daha da artırarak, daha fazla çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sağlayacak.