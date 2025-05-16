Dernek Başkanı Ömer Gürkan, süreci değerlendirerek, “İnegöl’ün ve bölgemizin afetlere karşı daha hazırlıklı olması adına çıktığımız bu yolda, şimdi bir üst seviyeye geçiyoruz. Ağır Seviye Akreditasyon, sadece ekipman ya da sayı ile değil, donanımlı insan gücü ve sistemli bir yapılanma ile elde edilebilecek bir unvandır.” İfadelerini kullandı.

Toplantıya katılan gönüllülerin sürecin ciddiyetinin farkında olduğunu vurgulayan Gürkan, bu yolculuğun bir hedef değil, bir sorumluluk olduğunu da vurguladı.

İND﻿AK, bugüne dek çok sayıda arama kurtarma faaliyetinde aktif rol alarak, afet bilinci oluşturma adına çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttü. Yeni süreçle birlikte dernek, sadece İnegöl’de değil, ülke genelinde de afet durumlarında daha etkin rol almayı hedefliyor.

Eğitimler ve hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından, İNDAK, ülke genelinde sınırlı sayıda ekibe verilen Ağır Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu alarak akredite arama kurtarma ekipleri arasına katılmayı amaçlıyor.

Gürkan, sözlerini şu cümlelerde sonlandırdı:

“Biliyoruz ki her zaman daha iyisini yapmak mümkün. Bu süreçte emeğini ortaya koyacak tüm gönüllülerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun ama birlikteysek aşamayacağımız engel yok.”