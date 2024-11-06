İzmir'de Çiğli Belediyesi, Balatçık Mahallesi’nde öğrencilerin ve dar gelirlilerin hizmetine açılacak olan Kent Lokantası ile kütüphaneye ulaşımı sağlayacak güzergah üzerinde bulunan metruk binayı yıkarak, yol açma çalışması başlattıİZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını geliştirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber oldukça önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Balatçıktaki yol açma projesi ile trafik akışının rahatlatılması ve ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Balatçık Mahallesi 8914/8 sokak ile Evka 5 Mahallesi 8809 Sokak güzergahında 30 metre genişliğinde, 450 metre uzunluğunda toplam 7 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Yol düzenleme projesi, Çiğli Belediyesi'nin ilçeyi daha yaşanabilir ve modern hale getirme hedefi doğrultusunda atılan önemli adımlardan birini oluşturuyor.

Çiğli’de kaçak ve metruk binaların yıkım çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Yıldız, “Balatçık Mahallemizde üniversite bölgesinde artan trafiği azaltmak için 30 metre genişliğinde bir yol çalışması yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını rahatlatmak amacıyla ilk olarak yol güzergahındaki kaçak ve metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla, bölgede trafik akışını rahatlatmayı ve mahallemizin çehresini değiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu dönem, Çiğli’de yatırımların, yeni yolların, sosyal tesislerin ve rekreasyon alanlarının hayata geçirildiği bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.