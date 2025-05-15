İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) iş birliğiyle inşa edilen İAOSB İtfaiye İstasyonu, 10 ayda tamamlanarak hizmete girdi.

600 iş yeri ve 50 bin çalışanıyla önemli bir sanayi merkezi olan bölgede, 75 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen istasyon, endüstriyel yangınlara hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlayacak. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, diğer ilçe belediye başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı.

“YANGINLA MÜCADELEDE YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”

Başkan Tugay, törende yaptığı konuşmada, yangınlarla mücadelede yatırımların önemine değindi. Geçen yılki orman yangınlarından ders çıkardıklarını belirten Tugay, “Yeni itfaiye erleri aramıza katılacak. Modern arazi tipi ve robotik söndürme araçlarını filomuza ekleyeceğiz. Kırsalda yangın söndürme tankerleri dağıtıyor, vatandaşlara eğitim veriyoruz. İklim krizi ve kuraklık yangın riskini artırıyor. İzmir’e bilinçli olmak yakışır. Halkımızla kenetlenip bu şehrin değerlerine sahip çıkacağız” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bölgenin ekonomik katkısına dikkat çekerek, “Yerel yönetimler ve sanayicilerin iş birliğiyle büyük başarılar elde edebiliriz” dedi. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ise istasyonun stratejik önemini vurguladı: “Yangın ve patlamalar, sanayi kazalarının başlıca nedeni. Saniyelerin kritik olduğu durumlarda bu istasyon, güvenliği ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak.”

MODERN DONANIMLI İSTASYON

2 katlı istasyon, 5 koğuş, spor salonu, karanlıkta ilerleme eğitim odası, santral, yemekhane, dinlenme, eğitim ve toplantı salonları ile 4 araçlık garajdan oluşuyor. Açılış sonrası kurtarma tatbikatı yapılırken, Başkan Tugay itfaiye sergisini gezdi. İzmir’de Menderes İTOB, Pancar, Kemalpaşa KOSBİ, Aliağa ALOSBİ ve İAOSB’de itfaiye istasyonları, belediye ve sanayicilerin iş birliğiyle hizmet veriyor.