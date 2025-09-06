Fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Helin Tokmak Ammash, “Okula Uyum Süreci” başlıklı söyleşi ile ebeveynlerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Gençlik Alanı’nda yer alan Mobil Çocuk Sahnesinde gerçekleşen etkinlik, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala özellikle velilerin ilgisini çekti.

Fuarda, her gün 17.30 – 20.00 saatleri arasında okul öncesi ve yeni okula başlayan çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan sahnede, bu kez anne ve babalar için eğitici bir söyleşi vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Helin Tokmak Ammash, “Okula Uyum Süreci” başlıklı söyleşide, çocukların okula uyum sürecinde ailelerin tutumlarının kritik rol oynadığını vurguladı.

“Kaygılı tavırlar çocuğa da yansır” Bu süreçte, ebeveynlerin sakin, kararlı ve güven verici davranışlarının çocukların uyum sürecini kolaylaştırdığına dikkat çeken Dr. Tokmak Ammash, “Kaygılı anne-baba, kendi kaygısını çocuğa da yansıtır. Çocuğunuza güven verin, vedalaşmaları kısa tutun, kararlı ve istikrarlı olun. Bu süreçte sabır ve sakinlik en önemli destek unsurlarıdır” ifadelerini kullandı.

Vedalaşmalar kısa olmalı

Çocuğun okula bırakılırken vedalaşmaların kısa tutulması, okul öncesi dönemde aile bireylerinin tereddütlü tavırlarının çocuğun uyum sürecini olumsuz etkileyebileceğini, ağlayan ya da okula gitmek istemeyen çocukların ise suçlanmaması gerektiğini hatırlatan Dr. Sibel Helin Tokmak Ammash, çocukların duygularını kabul etmenin ve güven vermenin süreci kolaylaştırdığını belirtti.

Aile ve okul iş birliği vurgusu

Dr. Sibel Helin Tokmak Ammash, velilerin çocuklarıyla birlikte okula gelmesi, sonrasında öğretmenlerle iş birliği yaparak çocuğun sınıfta kademeli olarak yalnız kalmasının desteklenmesi gerektiğini de dile getirerek, “Okul kurallarının çocuğa hatırlatılması, düzen ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlar” dedi.

Söyleşide, velilere günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler de sunuldu. Çocuğun okuldan dönüşte sorgulanmaması, kendi isteğiyle anlattıklarının dikkatle dinlenmesi gerektiği, ilk günlerde yaşanabilecek isteksizliğin zamanla azalacağı, bu nedenle devamsızlık yaptırmamaya özen gösterilmesi gerektiği paylaşıldı. Ebeveynler de yaşadıkları deneyimleri paylaşarak, merak ettikleri konularda bilgi edindi.