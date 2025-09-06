Edinilen bilgiye göre İnegöl'de Akhisar, Cuma ve Kemalpaşa Mahallesi meydana gelen 3 ayrı kaza da 5 kişi yaralandı. İlk kaza Akhisar Mahallesi Fatih Caddesi ile Özkan sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan Nihat G.(13) karşıdan karşıya geçmek isteyen Aylin M.'ye (26) çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İki yaralı da özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sermin F.(36) yönetimindeki elektrikli bisiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Fadime Ş.'ye (65) çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yaya yaralandı. İki yaralı da hastane de tedavi altına alındı.

Üçüncü kaza ise, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Cemal Ö. (60) yönetimindeki 16 AFF 618 plakalı cip, Hüseyin Ç.(69) yönetimindeki 16 BOV 144 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç