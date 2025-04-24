Başkan Cemil Tugay, kentin trafik sorunlarını çözmek için projelerin süreceğini belirtirken, hükümete ikinci çevreyolu ve kentsel dönüşüm yatırımları için eleştiri yöneltti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir’in Sarnıç bölgesinde trafik yoğunluğunu azaltacak Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi’ni 60 milyon TL’lik yatırımla hizmete açtı.

Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a İZBAN hattı üzerinden bağlantı sağlayan köprü, güvenli ve kesintisiz trafik akışı sağlayacak.

Sarnıç köprüsüne alternatif olan üst geçit, Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve alışveriş merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak. Dokuz Eylül ve Menderes mahallelerini bağlayan köprü, sabah ve akşam saatlerinde Gaziemir aksındaki trafik yoğunluğunu azaltacak.

Söz konusu üst geçidin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, belediye bürokratları, meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TUGAY: “İZMİR’İN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”

Başkan Tugay, törende yaptığı konuşmada, ekonomik ve siyasi engellere rağmen kentin sorunlarına çözüm ürettiklerini vurguladı. Trafik, altyapı ve kentsel dönüşümün öncelikli konular olduğunu belirten Tugay, “ESBAŞ’ta yaya üst geçidi, Yeşillik Caddesi’nde Yaşayanlar Kavşağı, Karabağlar’da Dostluk Bulvarı ve Mürselpaşa’da alt geçit gibi projelerimiz sürüyor. Havaalanına alternatif yollar ve Buca Metrosu da yolda. İzmir’in 40 yıllık ulaşımını güvence altına alacak Ulaşım Master Planı için çalışıyoruz” dedi.

Hükümeti eleştiren Tugay, “İzmir’in vergilerinin sadece %3,89’u yatırım olarak dönüyor. İkinci çevreyolu ve Halkapınar-Otogar Metrosu için bir lira harcamadınız. Kentsel dönüşümde 13 yıldır çivi çakılmadı. Kredilerimize engel olmaktan başka maharetiniz yok” diye konuştu. İstanbul depremini hatırlatarak kentsel dönüşümün aciliyetine dikkat çeken Tugay, “İzmir’in tüm sorunlarını ilçe belediye başkanlarımızla kenetlenerek çözeceğiz” mesajını verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Bu köprü, İzmir’in ulaşım sorununu çözecek projelerin ilki. Başkan Tugay’ın ‘Gaziemir’i parlayan yıldız yapacağız’ sözünün ilk meşalesi bu yatırım. Gaziemir Metrosu ile de halkımıza konforlu ulaşım sunacağız” dedi.

Konuşmalar ardından Başkan Tugay ve davetliler, kurdele keserek köprüden geçti.