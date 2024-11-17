İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim dönemi vaatlerinden birini daha yerine getirerek, ‘Kadın Emeği Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kadınların emeğini görünür kılmak için her zaman destekçi olacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Helil Kınay, “Karabağlar’da kadının eli var” diyerek kadın üreticilere ve emekçilere olan desteğini yineledi.

Bozyaka Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen açılışta yerel üreticiler, el yapımı gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergilerken, vatandaşlar da kadınların emeğiyle hazırlanan ürünleri satın alma fırsatı buldu.

Başkan Kınay, kadın girişimcileri daha fazla desteklemek için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Başkan Kınay, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla böyle bir pazarın hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayda iki kez düzenlenecek

Bozyaka Pazaryerinin ardından 27 Kasım’da Kibar Pazaryeri’nde ikincisi düzenlenecek ‘Kadın Emeği Pazarı’na da tüm üretici kadınları ve vatandaşları davet eden Kınay, “Kadınlarımızın emekleri bizler için çok değerli. Karabağlar’da kadınların her alanda daha güçlü olmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.