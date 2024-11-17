Antalya ve İzmir'de çökelek üretimiyle tanınan ve "Çökelekçi Muzaffer" olarak bilinen Muzaffer Gürler ile kardeşlerinin sahip olduğu Gürler Group, geçtiğimiz ay tağşiş listesine dahil olduktan sonra konkordato başvurusunda bulundu. Firma, 2017'de Tire'de 100 milyon liralık bir yatırımla yeni bir fabrika kurmuştu.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Kosat Gürler, konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gürtepe Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama A.Ş. ile Kosat Gürler için mahkeme, 31 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, konkordato ilan edilmesi durumunda söz konusu markaların ve Gürler'in ekonomik durumunun düzelip düzelmeyeceğini değerlendirmek amacıyla bağımsız denetçilerden oluşan bir kurul oluşturdu. Kurulda, Akademisyen ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay Aydın ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı görev aldı.

Pek çok markette satılan Gürsüt peynirinin de sahibi olan Gürler Grup toplamda 1800 kişiyi istihdam ediyor.

Gürler Group, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il il paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde yer almıştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri ortaya çıkan listede Gürsüt de yer almıştı. Gürsüt’ün tulum peynirinde yağ oranı olması gerekenden düşük çıkması, şirketi listeye dahil olmasına neden olmuştu.