İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin, çocuklar ve gençler başta olmak üzere ilçede yaşayan vatandaşları kültür-sanatla buluşturmak, bu alanda yeteneği olanların gelişimine katkı sunmak amacıyla yaşama geçirdiği Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde aylardır çeşitli sanat dallarında eğitim alan kursiyerler, ürettikleri eserleri sergilemeye başladı.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Meclis Üyesi Ahmet Davulcu, Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, kursiyerler, aileleri ve eğitmenler katıldı.

Başkan Selvitopu, tüm kursiyerleri yürekten kutlayarak başarılarının devamını diledi. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin her gün dolup taştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, hedeflerinin bu tür merkezleri, semt merkezlerini, spor tesislerini ilçemizin her noktasına kazandırmak olduğunu kaydederek, "Yakın zamanda açacağımız Çalıkuşu Semt Merkezi bu amacımıza hizmet edecek. 32 dönüm arazi üzerinde yapımı hızla devam eden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimizi de, yıl sonuna kadar tamamlama gayretindeyiz. Orada da çocuklarımız, gençlerimiz günün 12 saati sporla ilgilenme olanağı bulacak. Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlardan uzak tutmanın en temel yolu, kültür ve sanattan, spor ve eğitimden geçiyor” dedi.

Daha sonra çocuk ve yetişkin kursiyerler katılım belgelerine kavuşurken, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Dilara Cengiz'e de Doğa Dostu Sertifika verildi. Belge töreni sonrasında sergiyi gezen konuklar, eserleri de tek tek inceledi.