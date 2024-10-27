İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtımı yaparak 28 Ekim Pazartesi günü geniş bir katılımla gerçekleştirecekleri Cumhuriyet Kortejine davet etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte esnaf ziyaretleri yaparak Türk bayrağı hediye etti.

Bu yıl Cumhuriyetin 101. yılını kutluyacaklarını ifade eden Kınay, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının binbir zorluk ve mücadele sonunda kurmuş olduğu Cumhuriyetimize Karabağlar’ın tüm sokaklarında birlikte sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi” diye konuştu

Yaşanılan her günün, 101 yıl önce emanet edilen Cumhuriyetin değerini bize daha iyi anlattığını ifade eden Başkan Kınay “Bizde değerimiz olan Cumhuriyetimizi en iyi biçimde kutlamak amacıyla 28 Ekim Pazartesi günü saat:19.00 da Göztepe Metro durağından başlayıp, Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek “Cumhuriyet Korteji”nde sizlerle bir arada olmayı istiyoruz. Bayraklarımızı asalım Cumhuriyetimizi Karabağlarda yakışır güzellikte kutlayalım” diye konuştu