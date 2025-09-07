Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bu yıl tüm öğrencilere açtığı ve Mekke’de düzenlediği yaz dil okuluna farklı ülkelerden 216 öğrenci katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin gelenekselleşen yaz dil okulunun onuncusu bu yıl Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde gerçekleştirildi. Programa, Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden toplam 216 öğrenci ile 19 öğretim elemanı katıldı.

Kuzey Kıbrıs’ın bu anlanda ilk fakültesi

2011 yılında kurulan ve Kuzey Kıbrıs’ın bu alandaki ilk fakültesi olan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yalnızca sınıf içi eğitimle değil, öğrencilerine farklı ülkelerde düzenlenen yaz programlarıyla; dil becerilerini geliştirme imkanı da sunuyor.

Bu yılki programa, fakültenin Arapça hazırlık sınıfı öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’deki İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin yanı sıra; Yunanistan, Makedonya, Doğu Türkistan ve Özbekistan gibi farklı coğrafyalardan öğrenciler de sınıflarda yer aldı.

Eğitim, manevi yolculuk ve uluslararası katılım bir arada

Katılımcılar, her gün sabah başlayıp akşam saatlerine kadar süren yoğun derslerle 180 saatlik Arapça eğitimi aldı. Öğrenciler seviyelerine göre on sınıfa ayrılırken, dersler çoğunluğu anadili Arapça olan eğitimciler tarafından verildi.

Eğitimlerin yanında program, öğrencilerin manevi yönlerini zenginleştiren ziyaretlerle de desteklendi. Katılımcılar Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr ve Hira dağları ile Hz. Hatice(radıyallahü anha)’nin kabri, Cin Mescidi, Peygamber Efendimiz(Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in evi, Ebu Kubeys Dağı, Hudeybiye, Ukaz Panayırı ve Taif gibi pek çok önemli mekanı ziyaret etti.

Ayrıca Hudeybiye, Cirane ve Taif’te ihrama girilerek umre yapıldı. Programın son günlerinde Medine’ye geçilerek Bedir, Uhud, Hendek, Kuba ve Kıbleteyn Mescidi ziyaret edildi; Mescid-i Nebevî ve Ravza’da ibadetler gerçekleştirildi.

Program, sertifika töreni ile sona erdi. Törene, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Cidde Konsolosluğu İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz ve İkram Turizm Genel Müdürü İbrahim Çetin katıldı. Öğrenciler, sertifikalarını protokolün elinden alarak eğitimlerini taçlandırdı.