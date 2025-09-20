İzmirli sinemaseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği ile yeniden buluştu. Araçlarıyla birlikte İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’na gelen sinemaseverler, Hayalet Avcıları/Ghostbusters filmini izleyerek nostaljik bir deneyim yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği, farklı türlerdeki filmlerle İzmirli seyirciyle buluşuyor. Araçlarını İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’na park eden sinemaseverler, arabalarının içinde nostaljik bir sinema deneyimi yaşıyor. 9 Ekim’e kadar her perşembe izleyici ile buluşacak filmlerin ilki ise Hayalet Avcıları/Ghostbusters filmi oldu. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği etkinlikte, hayatında ilk kez arabada film izleme keyfini yaşayan çocuklar da yer aldı. Film sırasında izleyicilere çay ve kahve ikramında da bulunuldu.

“Çok farklı ve keyifli” Film izlemeye arkadaş grubu ile gelen Ezgi Çalışkan, çok farklı ve keyifli bir akşam geçirdiğini belirterek, “Arabada Film Keyfi etkinliklerini daha önce duymuştum ama katılma şansımız olmamıştı. Arkadaşlarımla beraber geldim. İşin en güzel kısmı filmi arabada izlemek. Çünkü bu daha önce deneyimlemediğimiz bir şey. Bizim için çok farklı ve keyifli oldu. Hayalet Avcıları filmini çok seviyorum. Bizim için farklı bir anı oldu” dedi.

“Çay ve kahve ikramı çok hoşumuza gitti” Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliğine geçen yıl da katıldığını belirten Yağız Nal, “Bu yıl çay kahve ikramını da programa eklemişler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizi düşünerek bunu yapması çok hoşumuza gitti. Keyifli bir aktivite. Eski zamanları andırıyor. Eskiden üstü açık arabalarla açık hava sineması izlenirmiş. Şu an aynı şekilde bizim de izlememiz hoşuma gidiyor” diye konuştu.

“Ortam çok nostaljik” Yağız Nal’ın arkadaşı Tuana Yıldız da “Bu etkinliği geçen yıl sosyal medya duyurusunda gördük ve ilgimizi çok çekti. Çok merak ettik. Geçen yıl çok keyifli geçmişti. Bu yıl da kaçırmak istemedik. Ortam çok nostaljik. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

“Arabada film izlemek çok ilginç” Etkinlikte çocuk izleyiciler de yoğunluktaydı. 11 yaşındaki Aylin Nilüfer Pirim, “Ben bu etkinliğe ilk kez geliyorum. Babam böyle bir yere geleceğimizi söyleyince çok şaşırdım. Arabadan nasıl sinema izleyebiliriz ki diye düşündüm. Çok heyecanlıyım. Hayalet Avcıları filmini de daha önce izlemedim. Bu etkinliği herkesin denemesi gerek. Çünkü arabada film izlemek çok ilginç” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir deneyim yaşamadım” Aylin Nilüfer Pirim’in arkadaşı 11 yaşındaki Semra Aydın da “Daha önce arabada sinema izlemedim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşım Aylin söyleyince geldim. Böyle bir etkinliğin olduğunu daha önce hiç duymamıştım. Hayalet Avcıları filmini de ilk kez izledim” sözlerine yer verdi.

Film öncesi tatlı hazırlıklar Film öncesi arabasının camlarını silerek daha iyi bir film keyfi yaşamak isteyen Sebahattin Poyraz, “Film başlamadan hazırlık yapıyoruz. Filmi daha net görebilmek için arabanın camları siliyoruz. Daha önce bu etkinliğe gelmedim. Bu ilk deneyimimiz olacak. Filmi de daha önce izlememiştim” derken, arkadaşı Sude Çukur da “Daha önce bu etkinliğe gelmemiştim. Hayalet Avcıları çok sevdiğim ve bütün serilerini ezbere bildiğim bir film. Heyecanla bekliyoruz. Film öncesi hazırlıklara başladık. Cipslerimizi aldık, bekliyoruz” dedi.

Üç film daha gösterilecek Hayal Şarkısı/That Thing You Do! 25 Eylül’de, Sil Baştan/Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2 Ekim’de, F1 Filmi/F1: The Movie ise 9 Ekim’de saat 20.00’de İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda izleyici ile buluşacak. Araçların alana alımı ise saat 18.30’da gerçekleşecek.

Katılım koşulları Gösterimlere katılım, ücretsiz davetiye ile yapılacak. Davetiyelere, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Her gösterim için kontenjan, filmin olduğu haftanın pazartesi günü saat 10.00’da açılacak. Davetiyeler sadece internetten alınabilecek. Her araç için bir kişi tarafından QR kod alınması yeterli olacak. Etkinlik girişinde araçlar, QR kod taranarak içeri alınacak. Ücretsiz düzenlenen sinema gösterimlerine 200 araç katılabilecek. Minibüs, kamyonet tarzı araçlar görüşü engelleyeceği için sadece normal binek araçlar alana alınacak. Filmler orijinal dillerinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Alanda kurulan perdeden film izlenirken, filmin sesi araç radyosundan duyulabilecek.