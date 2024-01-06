İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, köy köy gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor, talepleri yerine getirmek için harekete geçiyor.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, her gün başka mahallede vatandaşlarla buluşarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Köy köy gezen Çınar ekibi, son olarak Yenice Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip, küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bıraktı. Köy sakinleri, yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar ekibi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.