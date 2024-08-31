Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile bu sahillerde yüzme şampiyonalarının yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, su sporlarına verdiği desteklerle büyük bir vizyon ortaya koyuyor.KOCAELİ (İGFA) - Bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Körfezi’nde Açık Su Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Seka Park Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen şampiyonada yüzücülere başarı dileklerini ileten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yarışmanın başlangıç startını verdi.
TOPLAM 154 YÜZÜCÜ HEDEFE KULAÇ ATTI
Seka Park’tan başlayıp Başiskele Sahili’ne uzanan 5 bin 100 metrelik zorlu parkurda kadın ve erkek kategorilerinde 15 farklı yaş grubundan toplam 154 yüzücü azmin ve hızın sınırlarını zorlayarak hedefe kulaç attı. Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Müsabaka Talimatları’nın uygulandığı yarışlar 150 dakikada tamamlanırken belirtilen sürede yarışı tamamlayamayan yüzücüler tekneler eşliğinde sudan çıkarıldı. Kulaçların madalya ve ödül için atıldığı yarışlarda sporcuların heyecanı ve kazanma hırsı görülmeye değerdi. Sporseverler, rakiplerini geçerek kürsüye çıkmak için İzmit Körfezi’nin eşsiz mavi sularında mücadele veren yüzücüleri ilgiyle takip etti.
MADALYA VE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Yaş gruplarının ayrı ayrı değerlendirildiği Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda her kategoride ilk üçe girmeyi başaran kadın ve erkek sporculara madalya ile nakdi ödül verildi. Birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin 500 TL ödülün verildiği şampiyonada dereceye giren yüzücülere madalyalarını Büyükşehir yetkilileri ile Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü takdim etti. Hatıra fotoğrafının ardından spor ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden yüzücüler törenden mutlu ayrıldı.
ERKEKLER 13 YAŞ KATEGORİSİ
1-Ali Yağız Çelik
2-Tuna Büyükpınar
3-Ata Karabekiroğlu
ERKEKLER 14-15 YAŞ KATEGORİSİ
1-Emre Fatih Kartal
2-Eymen Baş
3-Kağan Koçal
ERKEKLER 16-17 YAŞ KATEGORİSİ
1-Eymen Taha Turan
2-Utkan Barış
3-Buğra Eren Yeğen
ERKEKLER 18-19 YAŞ KATEGORİSİ
1-Demir Çakıroğlu
2-Burak Kirman
3-Mehmed Akif Öztürk
ERKEKLER 20-24 YAŞ KATEGORİSİ
1-Fırat Çalık
2-Abdulrahman Altabba
ERKEKLER 25-29 YAŞ KATEGORİSİ
1-Ata Ateş
2-Tolga Canbazoğlu
ERKEKLER 30-34 YAŞ KATEGORİSİ
1-Hamza Kara
ERKEKLER 35-39 YAŞ KATEGORİSİ
1-Muhammed Naim Mısıroğlu
2-Fatih Yıldırım
3-Hakan Karadeniz
ERKEKLER 40-44 YAŞ KATEGORİSİ
1-Burhanettin Bal
2-Mutlu Çimiç
3-İbrahim Yeşilyurt
ERKEKLER 45-49 YAŞ KATEGORİSİ
1-Omar Daaboul
2- İlker Baştürk
3-Evrim Yiğit
ERKEKLER 50-54 YAŞ KATEGORİSİ
1-Alper Gezmiş
2-Murat Meto
3-Mehmet Akif Çomoğlu
ERKEKLER 55-59 YAŞ KATEGORİSİ
1-Mohamed Altabba
2-Aydın Yıldızay
3-Muhittin Yılmaz Apak
ERKEKLER 60-64 YAŞ KATEGORİSİ
1-Zafer Özdem
2-Mustafa Aydoğdu
3-Mustafa Pehlivanlar
ERKEKLER 65-69 YAŞ KATEGORİSİ
1-Kamil Köseoğlu
2-Ali Hasanlar
ERKEKLER 70 YAŞ VE BÜYÜKLER KATEGORİSİ
1-Şerafettin Sönmez
KADINLAR 13 YAŞ KATEGORİSİ
1-Berra Aslan
2-Meyra Kocaman
3-Asude Emel Selçuk
KADINLAR 14-15 YAŞ KATEGORİSİ
1-Nida Başaran
2-Nisa Başaran
3-Ecren Karagöl
KADINLAR 16-17 YAŞ KATEGORİSİ
1-Mürya Karayel
2-Aysima Sezer Sezer
3-Göksu Çivi
KADINLAR 18-19 YAŞ KATEGORİSİ
1-Emel Haşimoğlu
2-Nehir Şimşek
KADINLAR 20-24 YAŞ KATEGORİSİ
1-Öykü Gökalp
KADINLAR 30-34 YAŞ KATEGORİSİ
1-Burcu Güldalı
KADINLAR 40-44 YAŞ KATEGORİSİ
1-Sinem Özperçin
2-Pervin Anbarcılar
KADINLAR 45-49 YAŞ KATEGORİSİ
1-Şule Urasoğlu
KADINLAR 55-59 YAŞ KATEGORİSİ
1-Deniz Güler
2-Çilem Çelik