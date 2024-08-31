Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile bu sahillerde yüzme şampiyonalarının yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, su sporlarına verdiği desteklerle büyük bir vizyon ortaya koyuyor.KOCAELİ (İGFA) - Bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Körfezi’nde Açık Su Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Seka Park Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen şampiyonada yüzücülere başarı dileklerini ileten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yarışmanın başlangıç startını verdi.

TOPLAM 154 YÜZÜCÜ HEDEFE KULAÇ ATTI

Seka Park’tan başlayıp Başiskele Sahili’ne uzanan 5 bin 100 metrelik zorlu parkurda kadın ve erkek kategorilerinde 15 farklı yaş grubundan toplam 154 yüzücü azmin ve hızın sınırlarını zorlayarak hedefe kulaç attı. Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Müsabaka Talimatları’nın uygulandığı yarışlar 150 dakikada tamamlanırken belirtilen sürede yarışı tamamlayamayan yüzücüler tekneler eşliğinde sudan çıkarıldı. Kulaçların madalya ve ödül için atıldığı yarışlarda sporcuların heyecanı ve kazanma hırsı görülmeye değerdi. Sporseverler, rakiplerini geçerek kürsüye çıkmak için İzmit Körfezi’nin eşsiz mavi sularında mücadele veren yüzücüleri ilgiyle takip etti.

MADALYA VE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yaş gruplarının ayrı ayrı değerlendirildiği Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda her kategoride ilk üçe girmeyi başaran kadın ve erkek sporculara madalya ile nakdi ödül verildi. Birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin 500 TL ödülün verildiği şampiyonada dereceye giren yüzücülere madalyalarını Büyükşehir yetkilileri ile Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü takdim etti. Hatıra fotoğrafının ardından spor ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden yüzücüler törenden mutlu ayrıldı.

ERKEKLER 13 YAŞ KATEGORİSİ

1-Ali Yağız Çelik

2-Tuna Büyükpınar

3-Ata Karabekiroğlu

ERKEKLER 14-15 YAŞ KATEGORİSİ

1-Emre Fatih Kartal

2-Eymen Baş

3-Kağan Koçal

ERKEKLER 16-17 YAŞ KATEGORİSİ

1-Eymen Taha Turan

2-Utkan Barış

3-Buğra Eren Yeğen

ERKEKLER 18-19 YAŞ KATEGORİSİ

1-Demir Çakıroğlu

2-Burak Kirman

3-Mehmed Akif Öztürk

ERKEKLER 20-24 YAŞ KATEGORİSİ

1-Fırat Çalık

2-Abdulrahman Altabba

ERKEKLER 25-29 YAŞ KATEGORİSİ

1-Ata Ateş

2-Tolga Canbazoğlu

ERKEKLER 30-34 YAŞ KATEGORİSİ

1-Hamza Kara

ERKEKLER 35-39 YAŞ KATEGORİSİ

1-Muhammed Naim Mısıroğlu

2-Fatih Yıldırım

3-Hakan Karadeniz

ERKEKLER 40-44 YAŞ KATEGORİSİ

1-Burhanettin Bal

2-Mutlu Çimiç

3-İbrahim Yeşilyurt

ERKEKLER 45-49 YAŞ KATEGORİSİ

1-Omar Daaboul

2- İlker Baştürk

3-Evrim Yiğit

ERKEKLER 50-54 YAŞ KATEGORİSİ

1-Alper Gezmiş

2-Murat Meto

3-Mehmet Akif Çomoğlu

ERKEKLER 55-59 YAŞ KATEGORİSİ

1-Mohamed Altabba

2-Aydın Yıldızay

3-Muhittin Yılmaz Apak

ERKEKLER 60-64 YAŞ KATEGORİSİ

1-Zafer Özdem

2-Mustafa Aydoğdu

3-Mustafa Pehlivanlar

ERKEKLER 65-69 YAŞ KATEGORİSİ

1-Kamil Köseoğlu

2-Ali Hasanlar

ERKEKLER 70 YAŞ VE BÜYÜKLER KATEGORİSİ

1-Şerafettin Sönmez

KADINLAR 13 YAŞ KATEGORİSİ

1-Berra Aslan

2-Meyra Kocaman

3-Asude Emel Selçuk

KADINLAR 14-15 YAŞ KATEGORİSİ

1-Nida Başaran

2-Nisa Başaran

3-Ecren Karagöl

KADINLAR 16-17 YAŞ KATEGORİSİ

1-Mürya Karayel

2-Aysima Sezer Sezer

3-Göksu Çivi

KADINLAR 18-19 YAŞ KATEGORİSİ

1-Emel Haşimoğlu

2-Nehir Şimşek

KADINLAR 20-24 YAŞ KATEGORİSİ

1-Öykü Gökalp

KADINLAR 30-34 YAŞ KATEGORİSİ

1-Burcu Güldalı

KADINLAR 40-44 YAŞ KATEGORİSİ

1-Sinem Özperçin

2-Pervin Anbarcılar

KADINLAR 45-49 YAŞ KATEGORİSİ

1-Şule Urasoğlu

KADINLAR 55-59 YAŞ KATEGORİSİ

1-Deniz Güler

2-Çilem Çelik