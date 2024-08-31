Ortakçıspor yüzücüleri, Kuzey Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen 2024 Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda milli forma altında önemli dereceler elde etti. Ülkemizi gururla temsil eden sporcular, kürsüye çıkarak madalya kazandı.

28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmalarda, 1250 metre serbest stil yarışında Çağkan Demir Biçen 4. olurken, Alperen Sinop atlama kategorisinde 5. sırada yer aldı. Kadınlar 1250 metre serbest stil yarışmasında ise Ece Erol 5. olarak tamamladı. Ekip olarak katıldıkları 4x625 metre bayrak yarışmasında ise Çağkan Demir Biçen'in yer aldığı takım ikinci, Alperen Sinop ve Ece Erol'un yer aldığı takım ise üçüncü oldu.

Antrenör Emrah Gürel, milli forma altında sporcularını izlemekten ve başarılarını görmekten büyük gurur duyduklarını ifade ederek, Ortakçı Spor Kulübü yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Kulübün, İnegöl’de yüzme sporunu sevdirmek ve çocukların gelişimlerini desteklemek adına önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kulüp başkanı Alican Ortakçı, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek, "İnegöl'ümüzde çocuklara yüzme sporunu sevdirmeyi ve olimpiyatlarda yarışacak sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızın bu başarısı, tüm ekibin özverili çalışmasının bir sonucu. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Muhabir: şerife öz