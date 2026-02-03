Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 300 doğasever katıldı. Aileler, çocuklar ve uluslararası öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, vatandaş bilimi yaklaşımıyla saha gözlemi yaparak veri topladı. Yapılan gözlemlerde 39 farklı kuş türü tespit edilirken, Anadolu'da 'allı turna' olarak bilinen ve bölgede kışlayan flamingo sayısının geçen yıla göre artış gösterdiği belirlendi.

Özellikle İzmit Körfezi'nde sürdürülen dip çamuru temizleme çalışmalarının, bölgedeki ekosisteme ve biyoçeşitliliğe olumlu katkı sağladığı gözlemlendi.

Tedavisi tamamlanan ördekler doğaya salındı

Şenlik kapsamında kurulan 'Allı Turna Sanat Atölyesi', 'Flamingo Baskı Atölyesi' ve 'Yaban Yaşam Hastanesi Atölyesi'nde katılımcılara biyoçeşitlilik hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan yeşilbaş ördekler, doğal yaşam alanlarına salındı.

Misafir öğrenciler ve vatandaşlar, sulak alanın en zarif konukları olan flamingolarla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.