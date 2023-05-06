Baharın müjdecisi ve doğanın uyanışının temsili olan Hıdırellez’in doyasıya kutlanacağı “Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri” Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi’nde başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Köy Muhtarlıkları ve Balkan Dernekleri ortaklığında düzenlenen şenliklerin ilk gününde lokmalar hep birlikte pay edip paylaşıldı. Programa İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayları Pelin Coştur Filiz, Kamil Şirin ve Gökçe Nesrin Çağlayan, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SARICA, “GÜZEL BİR BAHAR GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM”

Programın açılışında konuşan, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, “Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştuğu bu kutsal ve kıymetli günün yardımlaşmaya ve birlikteliğe katkı sunmasını diliyorum. Bu sene bütün yurdumuz için çok kıymetli bir bahar olacak. Şimdiden güzel bir bahar geçirmenizi diliyorum. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksınız bütün yurttaşlarımızın hep birlikte kutladığı Hıdırellez, geçmişten gelecek nesillere taşınması gereken çok kıymetli mirastır. Bu kültürü yaşatabilmek adına 3 gün boyunca sürecek etkinliklere herkes davetlidir.

“GELİN CANLAR BİR OLALIM”

“6 Mayıs’ta Bayraktar köyünde, 7 Mayıs’ta da Balören köyünde lokma duaları ve ikramlar yapılacak. Pazar günü değerli sanatçılarımızın katılacağı kıymetli etkinlikler olacak. Hep birlikte olalım bir olalım canlar. Yardımlaşma ve birliktelik anlamında kıymetli bir değer olan Hıdırellez etkinliklerinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KORKUTAN, “HUZUR, BARIŞ VE SAĞLIK GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, “Bugün burada başlayacak olan Hıdırellez programı, yarın Bayraktar ve pazar günü Balören köylerinde devam edecek. Baharın müjdecisi olan Hıdırellez’in bölgemize ve ülkemize huzur, barış ve sağlık getirmesini, bereketli ve kazançlı bir yıl yaşatmasını canı gönülden diliyorum. Etkinliklerin gerçekleşmesinden emeğe geçene herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HIDIRELLEZ COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI

Konuşmaların ardından Dede Hüseyin Dedekargınoğlu’nun lokma duası ile birlikte lokmalar pay edildi. Mecidiye Mahallesi’ndeki Hıdırellez coşkusunda; Hakan Alkan, Hasan Cihan ile Emre Aktaş’tan oluşan Grup Canlar, Makbule Oral ve Sedat Demir sahne aldı.