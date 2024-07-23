İzmit’in Şiir Çınarı Ruşen Hakkı Doğum Gününde yoğun katılımla gerçekleştirilen programla İzmit Belediyesi tarafından adına açılan Şiir ve Edebiyat evinde anıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kente iz bırakmış değerli isimleri unutturmamak adına çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği tarafından 2011 yılında hayatını kaybeden ve kentimizin tanıtımında büyük emekleri olan usta şair ve yazar Ruşen Hakkı için doğum gününde anma programı gerçekleştirildi. Program Ruşen Hakkı adına açılan Şiir ve Edebiyat Evi’nde yoğun katılımla yapıldı.

PROGRAMA İLGİ YOĞUNDU

Programa Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Kültür Turizm Sanat Komisyon Başkanı Erdem Arcan, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Özer Kazancı, Şair - Yazar Hakkı Zariç, Gazeteci İsmet Çiğit, Karikatür Sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Şengöz, Ruşen Hakkı ile kitabının düzenleyicisi ve damadı Rıfat Sezeralp, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RUŞEN HAKKI’NIN ŞİİRLERİNİ OKUDULAR

Etkinlike Ruşen Hakkı’nın kente katkıları ve katılımcıların Ruşen Hakkı ile yaşamış oldukları hatıralar konuşuldu. Hatıra konuşmalarının ardından Aydili Sanat Derneği üyeleri tarafından Ruşen Hakkı’ya ait şiirler okundu. Şiir dinletisi sonrasında da katılımcılara İzmit’in Şiir Çınarı Ruşen Hakkı’nın biyografi videosu izletildi.