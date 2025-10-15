Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla hem çevre temizliği hem de vatandaşların güvenliği ön plana çıkarılıyor. Düzenli olarak yapılan budama çalışmaları, cadde boyunca bulunan ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli, sağlıklı ve estetik görünüme kavuşmasını sağlıyor. Budama sayesinde bitkilerin gelişimi desteklenirken, çevredeki görünüm de önemli ölçüde iyileştiriliyor. Bu çalışmaları büyük bir özveri ve titizlikle gerçekleştiren ekipler, tırpan ve form budama çalışmalarıyla sadece estetiği ve görselliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yayaların ve sürücülerin görüş alanlarının açık tutulmasını sağlayarak, güvenliği de yükseltiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların korunması ve sağlıklı gelişimi için budama çalışmalarına periyodik olarak devam edecek. Vatandaşların da yeşil alanlara sahip çıkması ve yapılan çalışmalara destek vermesi önemle vurgulanıyor.

Kaynak: İHA