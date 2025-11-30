Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Balıkesir Teknokent, 31.10.2025-02.11.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen BaunTECH Start Hızlandırma Programı ve 7 Kasım 2025’te düzenlenen Demo Day ödül töreninin ardından hız kesmeden, bu kez oyun geliştirme odağında yeni bir tematik hızlandırma programını devreye aldı.

Bu kapsamda, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine yönelik "BAUNTEK Oyun Geliştirme Kampı + GameJam II" programı Balıkesir Teknokent’te başladı ve 29 Kasım - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında sürecek.

İki aşamalı oyun geliştirme maratonu

Balıkesir Teknokent Ön Kuluçka Merkezi’nde yürütülen program, Oyun Geliştirme Kampı ve ardından düzenlenecek GameJam 2025 olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.

Etkinlik, 29 Kasım - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında, hafta sonları (Cumartesi-Pazar) 10.00-17.00 saatleri arasında Balıkesir Teknokent Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kendi oyun fikrini hayata geçirmek isteyen Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin başvuruları kamp öncesinde alındı ve 2 yazılımcı + 1 tasarımcıdan oluşan 3 kişilik takımlar program kapsamına dahil edildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, 16 yazılımcı ve 8 tasarımcı öğrenciden oluşan kontenjan tamamen doldu. Program katılımcılar için ücretsiz olarak tasarlandı; GameJam etabına ise yalnızca bu kamp sürecini tamamlayan öğrencilerden oluşan takımlar katılabilecek.

Akademi ve Oyun sektörü bir arada

Programda, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri ile Balıkesir Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren oyun firmalarından 2KeK Games ve Beyazay Games başta olmak üzere alanında uzman ekipler katılımcılara rehberlik ediyor.

Bu iş birliği sayesinde öğrencilerin hem oyun üretim süreçlerini deneyimlemeleri hem de oyun sektörüyle doğrudan temas kurarak yeni kariyer perspektifleri kazanmaları hedefleniyor.

Oyun Tasarım ve Geliştirme, oyun yayınlaması, dijital reklamcılık ve fon bulma

Oyun Geliştirme kampı boyunca öğrenciler;

Unity ile oyun geliştirme, Blender ile 3D tasarım, Yapay zeka araçlarının oyun geliştirmede kullanımı ve Oyun yayınlaması, dijital reklamcılık ve fon bulma gibi başlıklarda uygulamalı eğitimler alacaktırlar.

Programın oyun stüdyosu paydaşları arasında 2KeK Games (2kekgames.com) ve Beyazay Games (beyazay.com.tr) yer almaktadır.

GameJam II’de Ödüller Gençleri Bekliyor

Kampin ardından düzenlenecek GameJam II ile öğrenciler, sınırlı süre içinde oyun prototiplerini geliştirecek. GameJam sonunda jüri değerlendirmesiyle seçilen ilk 3 takım ödüllendirilecek; birincilik ödülü kapsamında kazanan takıma oyununu dijital marketlerde yayınlama desteği verilecektir.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, programla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

"BaunTECH Start ile girişimcilik tarafında başlattığımız ivmeyi, bu kez oyun geliştirme alanına taşıyoruz. Gençlerimizin kendi oyunlarını geliştirirken yazılım, tasarım ve ekip çalışması becerilerini aynı anda deneyimlemelerini, Balıkesir’i oyun teknolojileri alanında da görünür kılmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz GameJam’in bu yıl ikincisini hayata geçiriyoruz; bu tür programlarla Balıkesir’i genç oyun geliştiriciler için bir çekim merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.