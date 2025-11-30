Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi kadın, kamudan avukat tutabilmek için fakirlik belgesi talebinde bulunmak amacıyla muhtarlığa gitti. Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sigortalı çalıştığını ve talebin bu nedenle karşılanamayacağını söyledi. Aldığı cevapla sinirden deliye dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

"Fiziksel olarak bana müdahale etti, korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu"

Pendik’te muhtarlık kavgasında tokat attığı iddia edilen Gülcan Köse, yaşanan olaya dair şöyle konuştu:

"İki çocuk annesiyim, boşanma sürecindeyim ve asgari ücretle çalışıyorum. Fakirlik belgesi talebinde bulunmak için muhtarlığa gittim. Muhtar, SSK’lı olduğum için belgeyi veremeyeceğini söyledi. O sırada kılık kıyafetim ve telefonum hakkında eleştirilerde bulundu, bağırarak dışarı çıkmamı istedi ve fiziksel olarak bana müdahale etti. O an çok korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu. Kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Hakkımı arayacağım."

"Muhtar görevini kötüye kullanarak müvekkilimi darbetmiştir"

Kadının avukatı Melih Serhat Çağta ise olayla ilgili olarak, "Muhtar, görevini kötüye kullanarak müvekkilimi darbetmiştir. Kamera kayıtları, kendisine tahsis edilen silahı korkutma amacıyla kullandığını da göstermektedir. Müvekkilimizin yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerimiz mahkemeye iletilecektir. Ayrıca olayla ilgili savcılığa da şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.