Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin huzuru, güvenliği ve gelişimine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Köy ve mahalle muhtarları, yaşanan sıkıntıları ve isteklerini anlattı.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, muhtarların talep ve ihtiyaçları tek tek dinlendi. Toplantıda söz alan muhtarlar, köylerinde yapılan hizmetleri ve isteklerini anlatarak, yaşanan sıkıntıları da dile getirdi. Vali Turan ise muhtarların istek ve sıkıntılarını tek tek not aldı.

Toplantıda; yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, sulama, dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, çöp toplama, dini ve hayır hizmetleri, düzensiz göçle mücadele ve sosyal hizmetler gibi birçok konu ele alındı.

Kış mevsimine yönelik valilik koordinasyonunda alınan kış tedbirleri ve önlemler hakkında bilgi verin Vali Turan, "Kırklareli’nin huzuru, güvenliği ve kalkınması için aralıksız çalışıyoruz" dedi.