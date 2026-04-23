İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN



1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize aitBeyler Mahallesi Konak Çarşısı ve Mahmut Çelebi Mahallesi Balıkçılar - Kasaplar Çarşısındaki taşınmazlar5 Mayıs 2026 Salı saat 10:00' da, geriye kalan taşınmazlar 6 Mayıs 2026 Çarşamba saat 10:00’ da yapılacak ihaleyle -3- yıl süreli, Boyalıca Mahallesi Yeni Dükkanlar D Blok No:121 adresinde kayıtlı gayrimenkul -10- yıl süreli, Boyalıca Mahallesi Peronaltı No:123G adresinde kayıtlı gayrimenkul -10- yıl süreli,Göllüce Mahallesi 493 Ada 1 Parselve 494 Ada 1 Parselde kayıtlı araziler -30- yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde üst hakkı kurulması amacıyla kiraya verilecektir.

2-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

3-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı A Blok No:3C-3M adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Konak Çarşısı A Blok No:3B-3L adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Konak Çarşısı H. Oktay Sk. No:36 - E Blok No:2B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Konak Çarşısı H. Oktay Sk. No:36A - A Blok No:1B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Konak Çarşısı A Blok No:1A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.450,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.726,00 TL'dir. Konak Çarşısı M. Davarcı Sk. No:32I-32E - B Blok No:1D - 1C adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 19.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 21.546,00 TL'dir. Konak Çarşısı B Blok No:3A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı M. Davarcı Sk. No:30B H. Oktay Sk. No:40 -No:40A - B Blok No:5A-5B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 24.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 26.946,00 TL'dir. Konak Çarşısı M. Davarcı Sk. B Blok Üst Kat No:32 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 19.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 21.546,00 TL'dir. Konak Çarşısı D Blok No: 2F-2B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.400,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.832,00 TL'dir. Konak Çarşısı D Blok No:1C-1A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı E Blok No:3C adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.450,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.726,00 TL'dir. Konak Çarşısı E Blok No:3A-3E adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı D Blok No:3B - E Blok No:1A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı H. Oktay Sk. No:38A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı E Blok No:1B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı H. Oktay Sk. No:38 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı E Blok No:4 Üst Kat adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı F Blok No:2A-2C adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı G Blok No:4A-2D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı A Blok No:3F adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı A Blok No:3D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı A Blok No: 3I adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı E Blok No:2A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.450,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.726,00 TL'dir. Konak Çarşısı M. Davarcı Sk. No:32B-32M B Blok No:3C-1B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 19.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 21.546,00 TL'dir. Konak Çarşısı M. Davarcı Sk. No:32G-32J adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Konak Çarşısı M. Davarcı Sk. No:30A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı D Blok 4A-4C adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Konak Çarşısı D Blok No :1D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.450,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.726,00 TL'dir. Konak Çarşısı F Blok No:2B-2D-2E adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 10.450,00 TL olup, %3 geçici teminatı 11.286,00 TL'dir. Konak Çarşısı G Blok No:2E-4D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı A Blok No:3H - G Blok 2A-2B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 14.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 16.146,00 TL'dir. Konak Çarşısı C Blok No:2E-2F adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı Sk. F Blok No:1A Üst Kat adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Konak Çarşısı F Blok No:1H-1E adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 6.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 7.506,00 TL'dir. Konak Çarşısı G Blok No:1 Üst Kat adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:1 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:2 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:3 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:4 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:7 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:8 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:9 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:12 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:14 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:17 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. 1. Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No:18 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 2.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.186,00 TL'dir. Belediye Hizmet Binası No:103A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Belediye Hizmet Binası No:105 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Belediye Hizmet Binası No:107 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir. Belediye Hizmet Binası No:109 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 9.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 10.746,00 TL'dir.

Mahmut Çelebi Mahallesi: Kasaplar Çarşısı No:9B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir. Kasaplar Çarşısı Salim Demircan Sk. No:10-10B-10D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 14.900,00 TL olup, %3 geçici teminatı 16.092,00 TL'dir. Kasaplar Çarşısı Salim Demircan Sok. No:10F adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Balıkçılar Çarşısı No:1 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00 TL'dir. Balıkçılar Çarşısı No:7 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00TL'dir.Balıkçılar Çarşısı No:3 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00 TL'dir. Balıkçılar Çarşısı No:4 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00 TL'dir. Balıkçılar Çarşısı No:5 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00 TL'dir. Balıkçılar Çarşısı No:6 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00 TL'dir. Balıkçılar Çarşısı No:8 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 3.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 4.266,00 TL'dir.

YeşilcamiMahallesi:Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:49A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:49B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:49D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:3I-3F-3E adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 17.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 19.386,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:3C - 3J adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 11.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 12.906,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:1 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:1A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:1B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:1E-2C adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 11.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 12.906,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:1 - 1M adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 11.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 12.906,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:1F adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:1I adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:1D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:3H adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:1C-2A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 11.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 12.906,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:1D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:1F adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:2D adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:2B adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 2. Blok No:2 - 2/1 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 11.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 12.906,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:1A adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3. Blok No:1C adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 5.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 6.426,00 TL'dir.

Boyalıca Mahallesi: Boyalıca/Kılıç 187 Ada 51 Parsel 4.091,00M² parselde kayıtlı arazinin yıllık muhammen bedeli 39.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.510,00 TL'dir. Peronaltı No:123G adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 17.820,00 TL'dir.Yeni Dükkanlar D Blok No:121 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 17.820,00 TL'dir.

Çamdibi Mahallesi: Pazaryeri 40 Tonluk Kantar adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.950,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 2.106,00 TL'dir.

Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Cad. No:12E adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 1.026,00 TL'dir. Cumhuriyet Cad. No:61 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 1.026,00 TL'dir. Cumhuriyet_1 Sk. No:3 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 4.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 5.346,00 TL'dir.

Göllüce Mahallesi: 493 Ada 1 Parselde kayıtlı 368,97 m² arazinin yıllık muhammen bedeli 8.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 8.055,00 TL'dir. 494 Ada 1 Parsel 405,21M² adresinde kayıtlı arazinin yıllık muhammen bedeli 2.450,00 TL olup, %3 geçici teminatı 2.205,00 TL'dir.

Tacir Mahallesi: Pazaryeri No:6 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 1.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 2.106,00 TL'dir. Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı gayrimenkulün aylık muhammen bedeli 1.950,00 TL olup, %3 geçici teminatı 2.106,00 TL'dir.



4-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.



5-5 – 6 Mayıs saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılacak iştirakçilerin 4.maddede belirtilen belgeleri ihale tarihinde saat 09:30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.



6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.



İLAN OLUNUR