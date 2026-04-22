İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 2 yıldır yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında harekete geçti.

ŞAHİN BİBA’YA İNEGÖL BİRİFİNGİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya detaylı bilgiler verildiği öğrenildi. Alınan kulis bilgisine göre tüm ilçeler Mustafa Bozbey döneminde görmezden gelinen eksiklerle ilgili Büyükşehir yönetimine detaylı dosyalar sundu.

Beklentilere yönelik yeni Belediye yönetimi Bursa merkez ve ilçedeki sorunların çözümü noktasında harekete geçti. İnegöl’de ise öncelik altyapı çalışmaları esnasında bozulan yolların tamiri ve asfaltlanmasına verildi. Yine kırsal mahallelerde yaşanan su, kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra, bozuk olan yollar asfaltlanmaya başlandı.

3 AŞAMALI HİZMET PLANLANMASI HAZIRLANIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı bir planlama yaptığı da öğrenildi. Bozbey döneminde görevinden alınan daire müdürleri ve belediye iştiraklerinde yapılacak değişikliklerin ardından şehrin fotoğrafı yeniden çekilecek. Tüm çalışmalar tamamlandığında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, basın toplantısı düzenleyerek şehre kazandırılacak projeler hakkında açıklamalarda bulunacak.