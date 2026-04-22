Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde değişim süreci devam ediyor. Belediye birimlerinde ve iştirak şirketlerinde peş peşe yapılan görev değişiklikleriyle yönetim kadrosu yeniden şekilleniyor. Belediye iştiraklerinden Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Osman Tüysüz atanırken, BURFAŞ’ta bu göreve Sinan Kahraman getirildi. BURKENT’te yönetim kurulu başkanlığına Osman Şahin getirilirken, Jeotermal Anonim Şirketi’nde başkanlık görevine Yılmaz İkinci’nin getirildiği öğrenildi. BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Fuat Alpaslan getirilirken, Tarım A.Ş.’de bu görevi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın yürüteceği belirtildi. Belediye bünyesinde bir diğer atama ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda yapıldı. Fuat Akın, daire başkanı vekili olarak göreve getirildi.

Öte yandan, belediye iştiraklerinden BURULAŞ’ta da üst düzey görev değişimi yaşandı. Mehmet Kürşat Çapar genel müdürlük görevine atanırken, mevcut Genel Müdür Fahrettin Beşli’nin görevine son verildi.

Belediyenin itfaiye teşkilatında da dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir’in emeklilik talebinin kabul edilmesiyle görevinden ayrıldığı öğrenildi. Berkdemir’in yerine Süleyman Boylu, İtfaiye Daire Başkanı Vekili olarak görevlendirildi.

Yapılan atamaların, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının ardından belirlendiği ifade edilirken, belediye yönetiminde yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü gözlendi.

Kaynak: İHA