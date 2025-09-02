Dün gece saat 23.00-00.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtafiye ekiplerince söndürülen yangında 100 dönüm alan küle döndü.

Yangına, İznik İtfaiye ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, civardaki vatandaşlar ve Boyalıca Mahallesi’ne ait itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük sazlık alan küle dönerken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA