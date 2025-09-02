Ligde ilk deplasman maçında Batman Petrolspor’a 2-1 yenilen, 2. Haftada ise Bursa derbisinde Karacabey Belediyespor’u 2-1’le geçen İnegölspor’da moraller yerinde.

Her geçen hafta oynanan oyun kalitesinde artış yaşanan Bordo Beyazlılar, şimdi de Ziraat Türkiye kupası maratonuna çıkacak.

Pazar günü lig maçında Karaman FK deplasmanına çıkacak olan İnegölspor, bu maçı düşünerek Ezine karşısına farklı 11’le sahaya çıkacak. Teknik Direktör İsmail Güldüren’in takıma adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla yeni transferlerin tamamını Ezine maçında sahaya sürmesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupasında eleme maçlarını kazanarak gruplara kalmayı hedefleyen Bordo Beyazlılar kupa maçının hazırlıklarını ise tamamladı.

BAL ligi ekiplerinden Çanakkale Ezinespor ise İnegölspor karşısında sürpriz peşinde olacak. Bu yılın ilk resmi maçını kupa maçında oynayacak olan ekip büyük heyecan yaşıyor.

İNEGÖLSPOR-EZİNE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında İnegöspor-Ezinespor arasında mücadele 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.

Kaynak: ÖZNUR DEDE