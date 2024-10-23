Bölge halkı, bu tarihi ağaçları korumak için titizlikle çalışıyor. İznik'e bağlı Göllüce Mahallesi'nde yer alan bu binlerce yıllık zeytin ağaçları, hem yaşları hem de verimlilikleriyle büyük ilgi çekiyor.

Kutsal metinlerde bile adı geçen bu ağaçlar, hem yerli halk hem de ziyaretçiler için önemli bir durak haline gelmiş durumda. Yüzyıllardır sayısız tarihi olaya tanıklık eden zeytin ağaçları, doğanın gücünü ve zeytin üretimindeki derin mirası simgeliyor. Yöre halkı, bu ağaçların uzun ömürlü olmasını ve hala zeytin verebilmesini, bölgenin uygun doğal koşulları ve özenli bakımına bağlıyor.

Bu tarihi zeytinlerden elde edilen ürünler de ayrıca büyük değer taşıyor. Tarla sahibi Mehmet Türe, "Köyümüzde 2 bin yıldan daha eski olduğunu düşündüğümüz zeytin ağaçları hala meyve veriyor. Biz de bu ağaçların bakımını yapıyor ve hastalıklarını tedavi ediyoruz," ifadelerini kullandı.