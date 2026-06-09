Boyalıca Mahallesi'nde yetiştirilen ve lezzetiyle bölge genelinde rağbet gören Nazende fasulyesi, kapalı pazar yerinde alıcı bulmaya başladı. Bölgede alım yapan Halil Uzun Kardeşler tarafından fasulyenin kilogramı 100 ila 120 liradan işlem görüyor. İlk hasatla birlikte hareketlenen pazarda üreticiler, sezonun verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Üreticiler, mevcut fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, piyasanın bu seviyelerde devam etmesi halinde emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. İlk hasadın başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde ürün miktarının artması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.