Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tarım ilaçlarıyla ilgili bilinçsiz uygulamaların etkilerini azaltmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri tarafından, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda detaylı bilgiler verildi.

Halkın desteğiyle gerçekleştirilen bu bilgilendirme faaliyeti, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına dair farkındalığı artırmayı hedefleyen Edirne İl Jandarma Komutanlığı timleri, gelecekte de benzer çalışmaları titizlikle sürdürerek, çevre bilinci ve doğa koruma çabalarına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.