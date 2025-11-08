Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde uzatma dakikalarında yendiği golle Etimesgut SK'ya 3 puan kaptıran İnegöl Kafkasspor, bu kez de grubun flaş ekiplerinden lider Çorluspor 1947'ye konuk oluyor.

Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla 10. sırada yer alan temsilcimiz, 9 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

KAFKAS’IN DEPLASMAN KARNESİ İYİ

İnegöl Kafkasspor 9 lig maçında topladığı 12 puanın 7'sini deplasman maçlarında topladı. Deplasman karnesi iyi olan ekip, konuk olduğu 4 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

TEKİRDAĞ TEMSİLCİSİ 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Lige kendi sahasında Bulvarspor'a 3-0 yenilerek başlayan Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947, daha sonra oynadığı 8 lig maçında ise harika bir performans gösterdi. 9 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ekip, topladığı 20 puanla zirvede yer alıyor. 9 maçta rakip ağlara 15 gol bırakan ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

ÇORLUSPOR 1947 DEPLASMANDA İYİ, EVİNDE KÖTÜ

Çorluspor 1947 kendi sahasında oynadığı lig maçlarında 5 puan toplarken, deplasman maçlarında ise 15 puan topladı. Kendi saha ve seyircisi önünde 4 lig maçına çıkan ekip, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Çorluspor'u zirveye taşıyan isimler ise 5 golle katkı sağlayan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Koray Yağcı, 4 golü bulunan 24 yaşında ki forvet Muhammet Arslantaş ve 3 golü bulunan 30 yaşında ki deneyimli orta saha oyuncusu Alperen Doğan oldu.

ÇORLUSPOR 1947-İNEGÖL KAFKASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 3. lig 1. grup 10. haftasında Çorluspor 1947-İnegöl Kafkasspor arasındaki mücadele 9 Kasım Pazar günü saat 15.00'te General Basri Saran stadında oynanacak. Maç Sıfırtv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.