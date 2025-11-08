Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasında oynanan maçta anons görevlisi olmayın görevi önce gençlik ve spor personeli ardından basın mensubu üstlendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasına oynanan karşılaşmada anons görevlisi olmayınca iş basın mensuplarına düştü. Anons sisteminin aksamaması için ilk yarı Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teknik İşler Sorumlusu Ertuğrul Tufan anonsları yapmak zorunda kaldı. Mücadelenin ikinci yarısında ise gerekli izinler alınarak, daha önce anons deneyimi bulunan yerel yayın yapan spor41 internet gazetesinin imtiyaz sahibi ve Nokta TV Spor Müdürü Mecit Erdem Övüç anonsları gerçekleştirdi.