Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Haftası münasebetiyle, Edirne’nin Süloğlu ilçesi Akardere köyünde tarım ve orman arazilerinin amacı dışında kullanımını engellemek, erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemi, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklıkla mücadele konularında vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yaşayan canlıların ortak kullanımına sunulan dünyamızda daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerimize, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.