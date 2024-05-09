Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'Trafik Haftası' kapsamında alışveriş merkezlerinde bilgilendirme standı açarak vatandaşları bilinçlendirdi.

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Bu etkinlik, özellikle vatandaşlar ve çocuklar arasında büyük ilgi gördü. "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla, emniyet kemeri kullanımının, alkollü araç kullanımının önlenmesi, hız sınırlarına uyulması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi gibi konular vurgulandı.

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'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine riayet edilmesi, genel trafik işaretlerine ve kurallarına uyulması konularının önemine dikkat çekildi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve trafikte sıfır can kaybını hedefleyen '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde trafik kazasından dolayı hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği ve ciddi şekilde yaralanmadığı bir Türkiye için trafik jandarmalarının her zaman görev başında." 

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Kaynak: İHA