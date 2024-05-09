Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'Trafik Haftası' kapsamında alışveriş merkezlerinde bilgilendirme standı açarak vatandaşları bilinçlendirdi.

Bu etkinlik, özellikle vatandaşlar ve çocuklar arasında büyük ilgi gördü. "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla, emniyet kemeri kullanımının, alkollü araç kullanımının önlenmesi, hız sınırlarına uyulması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi gibi konular vurgulandı.

'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine riayet edilmesi, genel trafik işaretlerine ve kurallarına uyulması konularının önemine dikkat çekildi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve trafikte sıfır can kaybını hedefleyen '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde trafik kazasından dolayı hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği ve ciddi şekilde yaralanmadığı bir Türkiye için trafik jandarmalarının her zaman görev başında."