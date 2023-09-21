Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık’ta icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 organizatör ile birlikte, 58 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 adet otomobil, 30 adet can yeleği, 2 adet hava pompası ve 5 adet can simidi ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.