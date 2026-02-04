Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı yeni genelgeyle birlikte, prim borçlarının tecilinde uygulanan yüzde 10’luk peşin ödeme koşulu yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle, borç kaç taksite bölünürse bölünsün, peşin ödenecek tutar bir taksit bedeliyle sınırlandırıldı. Yeni ödeme planı sayesinde borçlar 36 aya kadar vadeye yayılabilecek.

Düzenlemenin odağında, mali açıdan zorlanan küçük işletmeler ile çiftçiler yer alıyor. Küçük ölçekli esnaf ve üreticilerin üzerindeki prim borcu yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, ödeme süreçlerinin daha esnek ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylece ekonomik baskı altında bulunan kesimlerin borçlarını daha yönetilebilir koşullarda ödemesi öngörülüyor.

Teminat uygulamasında da önemli bir artışa gidildi. Daha önce 50 bin TL olan teminatsız taksitlendirme üst sınırı, beş kat yükseltilerek 250 bin TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, borcu 250 bin TL’nin altında kalan kişilerden banka teminatı ya da gayrimenkul gösterilmesi talep edilmeyecek.

Öte yandan, 4/b kapsamındaki esnaf ve tarım Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren dikkat çekici bir kolaylık da yürürlüğe girdi. Borçlarını yapılandırarak taksitlendiren sigortalılar, artık “borcu yoktur” belgesi alabilecek. Bu düzenleme sayesinde borçlular, ödeme planlarına devam ederken ticari faaliyetlerini ve resmi işlemlerini kesintiye uğramadan sürdürebilecek.

Kademeli ödeme imkanı getirildi

Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için tolerans sınırları da yeniden belirlendi. Daha önce bir takvim yılı içerisinde 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Borçluların tecil işlemlerinin bozulması için dördüncü kez gecikme yaşanması gerekecek. Ayrıca geçmişte yapılandırması bozulan kişiler için de yeni bir fırsat sunularak, borçların kapatılması durumunda eski ihlallerin "bozulmuş tecil" sayılmaması ve yeniden başvuru yapılabilmesi sağlandı.

Ödeme kapasitesi sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli bir model oluşturulabilecek. Bu sayede borçlular sürece daha düşük tutarlar ile başlayarak finansal dengelerini kurma fırsatı bulacaklar. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin en yakın SGK birimlerine müracaat etmeleri ve belirlenen ilk taksit tutarını yatırmaları yeterli olacak.