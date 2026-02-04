Jandarma komutanlığı ekipleri köpeği vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tüfekle sokak köpeğine ateş etti. Şüpheli kaçarken, köpek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu Jandarmaya bildirdi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri de yaralı köpeği merkeze götürüp tedaviye aldı. Tüfekle vurulan köpek, 1 gün sonra öldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN