İlk hamleyi Atletizm branşında yapan Yenicespor yönetimi Atletizm şubesini açarak Atletizm şubesinin başında getirdiği yönetim kurulu üyesi Ünal Aktaş ve Basın Sözcüsü Ali Göztepe'nin hazır olduğunu imza töreninde Antrenörler Yunus Emre Akkuş ve Leyla Akkuş ile anlaşılarak sözleşme imzaladı.

Atletizm şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ünal Aktaş imza töreni sonrası yaptığı açıklamada; "Yenicespor olarak Spor sadece Futbol değildir anlayışıyla çıktığımız bu yolda İlk olarak Atletizm branşımızda antrenörlerimiz ile anlaşarak 19 sporcuyla faaliyetlerimize başladık. İnşallah yerel ve Ulusal liglerde yer alarak Milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yenicespor olarak 27 Şubatta İlk resmi müsabakalarda yer alacağız. Buradan bu spora ilgi duyan, yeteneği olan genç sporcularımıza, kardeşlerimize ve Ailelerimize çağrıda bulunmak istiyorum Yenicespor olarak kapımız her zaman onlara açık ve Atletizmin yeni adresi Yenicespor'a bekliyoruz. Atletizm branşımız Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.