Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarına yönelik yürütülen operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında 524,5 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30’u tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucu Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yasa dışı, bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz