Bağırsak kanseri taramasına 50 yaşından itibaren başlamak gerekir. Bu tarama yılda bir kez yapılır. Hastanın dışkısında gizli kan aranır ve kolonoskopi dediğimiz yöntemle bağırsağın içi görünür hale getirilir. Bağırsağın içinde herhangi bir oluşumun varlığı izlenir. Beş yıldan sonra bu tarama, 3 veya 5 yılda bir tekrar edilebilir. Eğer kişinin ailesinde bağırsak kanseri veya sindirim kanalının herhangi bir kanseri var ise, tarama yaşı önceki teşhisten 10 yıl öncesi olacak şekilde ayarlanır. Örneğin eğer anneniz 50 yaşındayken bağırsak kanseri olduysa, sizin taramaya başlamanız gereken yaş 40’tır. Bağırsak kanseri taraması için doğru zaman aralığını elbette hekiminize danışmanız gerekir.