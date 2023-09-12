Yanık tiplerini; yanığın derecesine, derinliğine göre 1. 2. 3. olarak ayırt edebiliyoruz. Yanığın kaynağına göre gruplarına ayırmak da mümkündür. Yanıkları, hastanın yaşına göre de ayırmak söz konusudur. Bunlar; pediatrik, yetişkin ve yaşlı yanıklarıdır. El, yüz ve ayak bölgeleri gibi vücudumuzda olan özel bölgelerin yanıkları da ayrı yanık alanlarına girmektedir. Bebeklerde olan yanıkları mutlaka doktorun görmesini öneririz. Hastamız belirli bir yaşın üstündeyse eşlik eden bazı hastalıklar da varsa doktora gitmelerini öneririz.