Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etil alkolün 250 litre altında ambalajlı şekilde, 250 litre üstünde kap veya tankerlerle piyasaya arz edilebilmesi kararlaştırıldı.

Üretilen veya ithal edilecek etil alkoller ambalajlı, kaplı veya dökme olarak piyasaya arz edilmeden önce bandrolleneceği söz konusu tebliğle birlikte bandrol zorunluluğundan istisna olan haller, ambalaj ve kap hacimleri ile ambalajların ve kapların hacimlerine ilişkin kriterler de belirlenmiş oldu.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından (TADAB) dağıtım uygunluk belgesi alan firmalar, EİS'e kaydolacağı ve EİS'e kaydolmayan firmaların bandrol talepleri karşılanmayacağı bildirildi.