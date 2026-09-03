Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlere sağlanacak öğretim yılına hazırlık ödeneği yükseltildi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla valiliklere gönderilen genelgeye göre, öğretmenlere her eğitim öğretim döneminde bir kereye mahsus ödenen hazırlık ödeneği 8 bin 665 TL olarak kararlaştırıldı.

2023’te 1.400 TL seviyesinde olan ödenek, son üç yılda yaklaşık 6 katına çıktı. Söz konusu ödenekten, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan kadrolarda fiilen görev yürüten öğretmenler faydalanabilecek.

Yeni düzenleme çerçevesinde 1 milyon 70 binden fazla öğretmene hazırlık ödeneğinin yatırılması öngörülüyor.