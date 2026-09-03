Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlere sağlanacak öğretim yılına hazırlık ödeneği yükseltildi.

Ogretmenlere 8 Bin 665 Tl Hazirlik Odenegi Son 3 Yilda 6 Kat Artis Yapildi 1813404 202609030013 20260903001337 2

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla valiliklere gönderilen genelgeye göre, öğretmenlere her eğitim öğretim döneminde bir kereye mahsus ödenen hazırlık ödeneği 8 bin 665 TL olarak kararlaştırıldı.

2023’te 1.400 TL seviyesinde olan ödenek, son üç yılda yaklaşık 6 katına çıktı. Söz konusu ödenekten, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan kadrolarda fiilen görev yürüten öğretmenler faydalanabilecek.

Ogretmenlere 8 Bin 665 Tl Hazirlik Odenegi Son 3 Yilda 6 Kat Artis Yapildi 1813404 202609030013 20260903001336 1

Yeni düzenleme çerçevesinde 1 milyon 70 binden fazla öğretmene hazırlık ödeneğinin yatırılması öngörülüyor.

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ