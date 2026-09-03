Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, Süleymancılar cemaatinin Kuriş’ten önceki lideri ve dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin şüpheler üzerine mezarın açılarak yeniden inceleme yapılmasına karar verildi.

MEZARI AÇILDI

Feth-i kabir sonrası Denizolgun'un naaşı yeniden Karacaahmet Mezarlığı'ndaki yerine yerleştirildi. Adli Tıp'ta incelenmek üzere mezardan alınan örneklerle olayın "şüpheli ölüm" olup olmadığının açıklığa kavuşturması bekleniyor.

DOKTORU YALAN TANIKLIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir son dakika haberi daha geldi. Denizolgun’un doktoru N.D.’nin yalan tanıklıktan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ayrıca Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan kemik ve dişler üzerindeki ilk incelemeler tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş inceleme şubesi , Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan ön inceleme neticesi, ilgili bilgi ve belgeler üzerinden raporlama yapılmak üzere evrak ATK 1. İhtisas Kuruluna havale edildi. Kesin ölüm nedeni ve zehirlenme olup olmadığı Adli Tıp'ın raporuyla belli olacak.